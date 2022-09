Maroc: pré-inauguration de la synagogue Kahal et du Mikvé à Assilah

Construite en 1824, la synagogue Kahal est située dans l’ancienne médina d’Assilah, plus particulièrement dans la Rue de commerce, plus connue sous le nom d’Al Kharazine, qui est l’une des rues les plus visitées de la ville.

Cette synagogue a fait l’objet de travaux de réhabilitation et de restauration qui ont duré 8 mois, à l’initiative de la communauté israélite de Tanger, avec le soutien de la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

S’exprimant lors de cette cérémonie, organisée par la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain, la communauté israélite de Tanger et le Conseil des communautés israélites du Maroc, le vice-président de la communauté israélite de Tanger, Aaron Abikzer, a souligné que ces bâtiments, qui étaient complètement délabrés, ont été réhabilité dans le cadre d’un projet visant à préserver le patrimoine juif de la région du Nord en général, et d’Assilah en particulier, en vue de le transmettre aux futures générations, mettant en avant la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure la communauté juive.

Pour sa part, Mme Sonia Cohen Azagury, chargée de la conservation du patrimoine juif de Tanger, a indiqué que les travaux de réhabilitation de ces bâtiments ont duré environ 8 mois, relevant que ce projet a été réalisé et financé par la communauté israélite de Tanger, avec le soutien de la Wilaya de la région.

Ce projet revêt une importance particulière pour la région du Nord en général, et la ville d’Assilah en particulier, a-t-elle relevé, notant que cette initiative a pour objectif de préserver le patrimoine culturel du judaïsme.

En marge de cette cérémonie, une visite a été effectuée au Mikvé-Hammam-Farran D-Lihoud, qui fût construit en 1866.

Cette cérémonie a été rehaussée par une performance artistique donnée par un groupe de musique andalouse.