La communauté juive marocaine du monde soutient activement la marocanité du Sahara (Amselem El Baz)

Dans une déclaration à la MAP, en marge de sa participation à une conférence sur “les derniers développements de la question du Sahara marocain”, organisée par l’Association Moulay Abdeslam Ben Mchich pour le développement et la solidarité et l’Organisation de secours aux Sahraouis des camps de Tindouf, M. Amselem El Baz a souligné que les juifs marocains du monde “se sentent concernés par tout ce qui peut toucher le Maroc et y répondent par tous les moyens”, notant que “les juifs de la diaspora soutiennent et sont à 100% solidaires avec le Maroc” dans ce conflit artificiel.

Dans ce cadre, il a qualifié de “grosse erreur stratégique et géopolitique” l’accueil réservé récemment par le président tunisien au chef des milices séparatiste, dans le cadre du 8ème sommet du forum de coopération Japon-Afrique (TICAD), mettant en garde contre “les déclarations et les manœuvres dangereuses visant à diviser la région du Maghreb au lieu de l’unifier”.

Le président de l’Association juive marocaine du Mexique a également critiqué les efforts continus de l’Algérie pour attirer les pays vers sa “ligne extrémiste”, contrairement à la main tendue de SM le Roi Mohammed VI, qui a souligné, à maintes reprises, la nécessité de tourner la page du passé, afin d’établir la paix et la stabilité dans la région du Maghreb. Intervenant lors de cet événement, M. Amselem El Baz, natif de Larache, a assuré que les provinces du sud ont toujours fait partie intégrante du Royaume du Maroc, comme le confirment les preuves juridiques et historiques.

Il a, à cet égard, rappelé la contribution de nombreux juifs marocains en Amérique latine, en tant qu’ambassadeurs du Maroc dans leur pays de résidence, à défendre les questions marocaines et à faire face aux mensonges et allégations des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume, soulignant leur contribution aux efforts de mobilisation en faveur de l’initiative d’autonomie dans les provinces du sud.

Cette rencontre a été l’occasion pour les intervenants issus des provinces du sud du Royaume et les Marocains du monde, de débattre des derniers développements de la question du Sahara marocain, et du soutien international croissant à l’autonomie des provinces du sud, en particulier de la part de pays influents dans le monde, tels que les Etats-Unis, l’Espagne et l’Allemagne, en plus de l’ouverture de consulats représentant environ 30 pays dans les villes de Laâyoune et de Dakhla.