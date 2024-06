Festival Gnaoua & Musiques du Monde: des fusions incroyables et un public en transe

Jeudi 27 juin 2024. Il est 20h, Scène Moulay El Hassan, plus grande scène du Festival Gnaoua & Musiques du Monde, on a du mal à se faufiler parmi les festivaliers qui se comptent en milliers. Ils sont jeunes et moins jeunes, de plusieurs nationalités. Des familles entières sont réunies dans une ambiance des plus festives. Le coup d’envoi de cette nouvelle édition a été donné place à la magie perpétuelle de Mogador.

Un festival devenu signature de la ville aux mille vents, Essaouira. Une nouvelle édition qui s’annonce éclectiquement riche et un public fidèle, venu des quatre coins du Maroc et du monde. Mogador vit sa transe annuelle dans une ambiance des plus enflammée, cette année encore.

Une programmation diversifiée avec des fusions à peine imaginables ! C’est lors d’une soirée de lancement surprenante que le public, très nombreux, a pu être témoin d’une communion musicale inédite, entre Ganoua, tambours ivoiriens et danse flamenco…

Après une parade dans les ruelles d’Essaouira, en présence de plusieurs personnalités du Maroc et du monde, les festivaliers ont eu droit à de grandes émotions en découvrant une combinaison musicale des plus surprenante, menée par deux grands noms de la musique Gnaoua, inscrite depuis le 12 décembre 2019 au patrimoine immatériel de l’Unesco.

Des maalems chevronnés, Hassan Boussou et Moulay Tayeb Dehbi, ont orchestré un concert aux visages et aux notes multiples, où les sons des guembris ont rejoint les tambours de la compagnie Dumanlé, Nino de Los Reyes et Sergio Martinez & Ilê Aiyê.

Et ce n’est que le début ! Pour célébrer et marquer son quart de siècle, le Festival Ganoua & Musiques du Monde promet une nouvelle édition, toute aussi impressionnante que celles qui l’ont précédée, avec plus de 53 concerts, réunissant plus de 400 artistes, évoluant dans plusieurs styles et différentes tendances : Du Jazz à la Rumba gitane, en passant par le blues, la musique orientale, le rap ou encore le Chaabi.

Parmi les grands noms de cette 25ème édition : Buika (Espagne), Labess (Algérie, France, Canada), Bokanté (Etats-Unis d’Amérique, Guadeloupe), Saint Levant (Palestine, France), ainsi que The Brecker Brothers Band Reunion (Etats-Unis d’Amérique).

Forum des Droits de l’Homme : Quand la parole se libère

Parallèlement à une programmation musicale des plus captivantes, le festival engage le débat et la discussion, autour des Droits de l’Homme, un moment clé, organisé, pour la 11ème année consécutive et en partenariat avec le CCME (Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger). La thématique de ce premier forum n’a pas été laissée au hasard car elle concerne l’histoire commune entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal, et toutes les leçons tirées du passé pour construire un meilleur avenir. En 2030, soit dans moins de six ans, le Maroc, l’Espagne et le Portugal organisent conjointement la coupe du monde de football.

Créé en 2012, le Forum des Droits Humains est ainsi devenu rapidement l’un des temps forts du Festival, rassemblant chaque année chercheurs, politiques, artistes et acteurs de la société civile, venus débattre avec une grande liberté de ton, sur des thématiques d’actualité. Organisé en partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme puis avec le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger, le Forum a traité, en 10 éditions, de thématiques aussi variées que la culture et la jeunesse ; l’Afrique, son avenir, ses femmes qui créent et entreprennent et les diasporas; la créativité et les politiques culturelles à l’ère du numérique; l’impératif d’égalité; la force de la culture contre la culture de la violence;…