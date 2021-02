Entretien téléphonique Nasser Bourita avec son homologue israélien Gabi Ashkenazi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu mardi un entretien téléphonique avec son homologue israélien Gabi Ashkenazi.

Les deux responsables ont discuté des accords de coopération bilatérale entre le Maroc et Israël et des questions régionales d’intérêt commun.

“J’ai eu une première conversation chaleureuse et amicale aujourd’hui avec mon homologue marocain, M. Nasser Bourita. Nous avons convenu de travailler ensemble pour mettre en œuvre rapidement les accords entre le Maroc et Israël. Nous avons également discuté du renforcement de la coopération bilatérale ainsi que des questions régionales plus larges”, a indique le chef de la diplomatie israélienne dans un tweet.

La première visite officielle d’une délégation israélienne au Maroc, arrivée par le premier vol direct entre les deux pays, a culminé mardi 22 décembre avec la signature de plusieurs accords de coopération.

Un accord qualifié de “tournant historique” par le roi Mohammed VI, marquant une “nouvelle ère de coopération”, selon Jared Kushner, et une “nouvelle percée majeure pour la paix”, selon le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

