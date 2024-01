Elle drogue une fillette de 4 ans, la kidnappe et la met dans une valise

«La femme, qui s’est enfuie, aurait drogué la fille de quatre ans d’un voisin et l’aurait mise dans une valise pour tenter de la séquestrer», a déclaré le porte-parole de la police de Gauteng, le lieutenant-colonel Mavela Masondo.

Il a expliqué que les premiers éléments de l’enquête révèlent que l’enfant jouait avec ses amis dans la cour lorsque la mère s’est rendu compte qu’elle avait disparu.

«Prise de panique, la mère avait alors commencé à se méfier d’un locataire qui vivait dans la même propriété et qui déménageait ce jour-là», a souligné M. Masondo, notant qu’elle avait donc décidé de se rendre chez la voisine pour fouiller ses bagages.

Le porte-parole de la police a déclaré que c’est à ce moment-là que « la fillette a été découverte dans l’un des sacs de voyage, les mains et les pieds attachés et un chiffon dans la bouche ».

La jeune fille a été transportée d’urgence à l’hôpital où elle se trouve dans un état grave mais stable, a-t-il dit, notant qu’une affaire d’enlèvement a été ouverte.

Et d’ajouter qu’un transporteur appelé par la locataire pour l’aider à déménager avait aidé la mère à fouiller les sacs. «C’est très effrayant et traumatisant. La mère ne s’en sort pas du tout. La fillette se bat pour sa vie et il semble qu’elle se trouve dans un état critique », a déclaré de son côté le camionneur.

L’Afrique du Sud est l’un des pays les plus dangereux au monde. La criminalité continue de s’y aggraver, avec un taux de meurtres, attaques à main armée, enlèvements, viols et autres crimes supérieur à la majorité des autres pays du monde.

Le taux de meurtres dans le pays, qui s’élève à 42 pour 100.000 habitants, est sept fois supérieur à la moyenne mondiale et plus de trois fois supérieur à la moyenne continentale, selon le Réseau des villes sud-africaines (SACN).

L’Afrique du Sud a enregistré 6 945 cas de meurtres durant le troisième trimestre de 2023, selon les statistiques de la criminalité révélées par le Service de la Police.