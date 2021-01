Des responsables américains et marocains visitent le chantier de l’IFMSAS de Béni Mellal

L’IFMSAS de Béni Mellal fait partie des neuf nouveaux centres de formation technique et professionnelle en cours de construction grâce à l’appui du Fonds Charaka qui finance également les travaux de réhabilitation de six autres structures de formation professionnelle.

Le Fonds Charaka finance les travaux de construction et de réhabilitation de 15 centres de formation technique et professionnelle dans différents secteurs tels que la santé, l’aéronautique et le tourisme, lesquels seront gérés dans le cadre de partenariats public-privés.

Ainsi, le Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene, la Directrice générale de MCA-Maroc, Malika Laasri, et le Directeur résident de MCC, Richard Gaynor ont effectué une visite au sein de l’IFMSAS de Béni Mellal en compagnie du directeur régional de la Santé et de responsables de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé.

L’IFMSAS de Béni Mellal formera chaque année 600 jeunes aux divers métiers liés au secteur de la santé.

Dans une déclaration à la MAP, M. Greene s’est dit ravi de visiter le chantier de construction de ce nouveau centre dédié à la formation aux métiers de la Santé, relevant qu’il s’agit de l’un des projets du Millenium Challenge Corporation qui a mobilisé quelque 450 millions de dollars au service du développement économique et de la jeunesse marocaine.

“Nous avons choisi la construction et le renouvellement de 15 centres à travers le Royaume dans plusieurs secteurs différents” a-t-il dit, relevant que l’IFMSAS de Béni Mellal contribuera à satisfaire les besoins en compétences dans le domaine de la santé.

Pour sa part, M. Gaynor s’est dit fier que le MCC contribue à ce projet au côté du fonds Charaka. “En plus de cet institut nous finançons également 14 autres projets à travers le Royaume dans le cadre d’un programme global de 450 millions de dollars”, a-t-il indiqué.