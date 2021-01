La France ferme ses frontières aux pays extérieurs à l’UE, “sauf motif impérieux”

La France va fermer à partir dès dimanche ses frontières aux pays extérieurs à l’Union européenne, “sauf motif impérieux”, afin d’essayer de freiner la propagation de l’épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi le Premier ministre Jean Castex.

“Toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux, à partir de dimanche 00H00”, a déclaré M. Castex depuis l’Elysée, à l’issue d’un Conseil de défense.

Les grands centres commerciaux fermés

Les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 m2, “c’est-à-dire ceux qui favorisent le plus de brassage”, seront fermés en France dès ce dimanche, a poursuivi Jean Castex.

En outre à partir de lundi les jauges de fréquentation “seront renforcées dans toutes les grandes surfaces”, a-t-il ajouté.

“Plus que jamais, nous devons tout faire pour respecter les règles et celles qui nous permettent au jour le jour de lutter cette pandémie. Respect des gestes barrières, port du maque, se tester et s’isoler au moindre doute. (…) Notre devoir est de tout mettre en œuvre pour éviter un nouveau confinement et les prochains jours seront déterminants”, a-t-il prévenu.