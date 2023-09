Des peines jusqu’à la réclusion à perpétuité dans le procès des attentats de Bruxelles

Le jury et la cour, réunis en collège, sont parvenus, après cinq jours de délibération, à un verdict condamnant Oussama Atar à la réclusion à perpétuité et à une mise à disposition du tribunal de l’application des peines (TAP) pendant 14 ans.

L’homme, qui est présumé mort, a été reconnu coupable d’avoir coordonné, depuis la Syrie, ces attentats commis à l’aéroport de Bruxelles Zaventem et dans une rame du métro à la station Maelbeek, dans le quartier européen de la capitale.

La peine de prison à perpétuité, assortie cette fois d’une mise à disposition du TAP pendant 10 ans, a également été prononcée à l’encontre d’Osama Krayem, et de Bilal El Makhoukhi, reconnus coupables d’assassinats terroristes.

Osama Krayem, qui avait renoncé à se faire exploser dans le métro bruxellois, a été reconnu coupable d’être co-auteur de ces attentats. Le Suédois est considéré comme l’un des membres de la cellule terroriste les plus actifs dans la fabrication des bombes.

Bilal El Makhoukhi, ancien combattant de l’État islamique en Syrie, où il a été grièvement blessé, a été également reconnu coupable d’être co-auteur des attentats.

De son côté, Mohamed Abrini, reconnu coupable d’assassinats terroristes, a été condamné à 30 ans de prison et à une mise à disposition du TAP pendant 5 ans pour sa participation aux attentats, qui ont coûté la vie à 36 personnes.

La cour d’assises de Bruxelles a par contre décidé de ne pas déchoir Abrini de sa nationalité belge. L’homme avait renoncé à se faire exploser le jour des faits à l’aéroport de Zaventem.

Pour sa part, Ali El Haddad Asufi, reconnu coupable d’être co-auteur des attentats, a écopé d’une peine de 20 ans de prison et d’une mise à disposition du TAP pendant 10 ans. Il était l’un des plus proches amis du kamikaze Ibrahim El Bakraoui et avait, selon le jury, « renoncé à acquérir une connaissance plus précise » de ce que fomentait le groupe terroriste.

Par ailleurs, aucune peine n’a été prononcée à l’encontre du dernier accusé reconnu co-auteur des attentats, à savoir Salah Abdeslam. Le collège, formé du jury populaire et des trois magistrats professionnels, l’ont renvoyé à la peine prononcée pour la fusillade perpétrée le 15 mars 2016 rue du Dries, en région bruxelloise, soit 20 ans de prison.

Il s’est par contre vu déchoir de son droit de vote en Belgique (aux élections communales et européennes), ainsi que de ses droits civiques et politiques.

De même, Sofien Ayari, qui n’a pas été déclaré co-auteur des attentats, a été renvoyé lui aussi à la peine de 20 ans de prison déjà prononcée à son encontre pour la fusillade de la rue du Dries.

Quant à Hervé Bayingana Muhirwa, reconnu coupable de participation aux activités du groupe terroriste responsable de ces attentats, il a été condamné à 10 ans d’emprisonnement, soit le maximum encouru pour ce chef d’accusation, et 3.000 euros d’amende. Il n’a, par contre, pas été déchu de sa nationalité belge.

Le 22 mars 2016, trois attentats-suicide à la bombe ont été perpétrés en Belgique, deux à l’aéroport de Bruxelles Zaventem et un dans une rame du métro à la station Maelbeek, dans le quartier européen de la capitale.

Ces attentats, revendiqués par l’organisation terroriste »État islamique’’, sont les plus meurtriers jamais commis en Belgique: 32 morts et des centaines de blessés.