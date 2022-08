Crise climatique: la Californie veut interdire la vente de voitures à essence d’ici 2035

La Californie devrait mettre en œuvre jeudi son vaste plan visant à interdire la vente de nouvelles voitures à essence d’ici 2035, une décision “révolutionnaire” qui pourrait avoir des effets majeurs sur les efforts de lutte contre le changement climatique et accélérer la transition mondiale vers les véhicules électriques, indique le grand tirage.

Le journal précise que cette décision, émise par le California Air Resources Board, exigera que 100% de toutes les voitures neuves vendues dans l’État d’ici 2035 soient exemptes d’émissions de combustibles fossiles, principalement responsables du réchauffement de la planète, contre 12% aujourd’hui.

La décision fixe aussi des objectifs intermédiaires exigeant que 35% des véhicules de tourisme neufs vendus au niveau de l’État d’ici 2026 ne produisent aucune émission. Cela grimperait à 68% d’ici 2030, selon la publication.

Pour le NYT, ces restrictions sont importantes car la Californie est le plus grand marché automobile des États-Unis et aussi parce que plus d’une douzaine d’autres États suivent généralement l’exemple de la Californie en ce qui concerne l’établissement de normes d’émissions automobiles.

Dans un communiqué, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, s’est félicité de “la mesure la plus efficace que notre État puisse prendre pour combattre le changement climatique”.

“Les voitures ne devraient pas faire fondre les glaciers ou augmenter le niveau des océans pour menacer nos plages et nos côtes adorées”, a-t-il souligné, ajoutant que le secteur des transports génère plus de 50% des émissions de dioxyde de carbone de l’Etat le plus riche des Etats-Unis.

Cette mesure va rapidement diminuer de 35% les émissions de gaz à effet de serre et de 80% celles d’oxyde d’azote, les particules responsables du réchauffement climatique, a-t-il dit.