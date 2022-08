Burkina/terrorisme: le couvre-feu prolongé de 45 jours dans la région du Sahel

Cette décision a été prise afin de faciliter la lutte contre le terrorisme, a-t-il expliqué dans un communiqué.

Pour les communes de Bani, Falangountou, Sampelga, Seytenga, Gorom-Gorom, Markoye et Sebba, le couvre-feu commence à 22h00 et prend fin à 04h00 et de 00h00 à 04h00 pour la ville de Djibo.

Pour le reste du territoire régional, excepté le chef-lieu de la région Dori, le couvre-feu est en vigueur de 19h00 à 05h00, a-t-on précisé.

Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible d’attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et plus de 1,5 million de déplacés internes.

Pour faciliter la lutte contre le terrorisme, les autorités instaurent régulièrement le couvre-feu dans des régions en proie au phénomène.