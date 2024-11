CPS-UA : le Maroc s’engage à faire des jeunes africains des leaders pour la paix et la sécurité du continent

“Le Maroc s’engage à faire de la jeunesse africaine des leaders capables pour la paix et la sécurité, dans le but d’établir un cadre durable pour la stabilité et le développement du continent”, a souligné le diplomate marocain lors d’une réunion du CPS-UA sur la mise en œuvre de l’agenda « jeunesse, paix et sécurité » en Afrique, mettant en exergue plusieurs initiatives inspirées par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, en faveur de la coopération régionale et de l’autonomisation des jeunes.

Parmi ces initiatives figure le Nouveau Modèle de Développement (NMD) du Maroc, lancé en 2021, qui vise à réduire les inégalités socio-économiques tout en garantissant une croissance inclusive, en particulier pour les jeunes, a-t-il dit, ajoutant que ce modèle rejoint l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) à l’intersection de l’autonomisation économique, de l’engagement citoyen et de l’éducation à la paix, afin de créer un environnement dans lequel les jeunes deviennent des acteurs centraux des questions de paix et de sécurité.

L’Ambassadeur a également souligné que le soutien du Maroc s’étend au-delà de ses frontières dans le cadre de la coopération Sud-Sud, à travers l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), ayant octroyé des bourses à plus de 35000 étudiants de 47 pays africains pour étudier au Maroc.

Il a, en outre, rappelé que le Maroc accueille l’Union Panafricaine de la Jeunesse, une organisation importante pour les processus de paix et de développement dirigés par la jeunesse à travers le continent.

M. Arrouchi a par ailleurs mis en avant la contribution essentielle de la jeunesse africaine à la promotion de la paix, de la sécurité et du développement économique du continent, soulignant que l’Afrique dispose d’un avantage démographique à travers cette population jeune qui représente à la fois un défi et une grande opportunité pour l’avenir du continent.

Rappelant qu’environ 60 % de la population africaine est âgée de moins de 25 ans, le diplomate a insisté sur le fait qu’une jeunesse africaine autonomisée peut devenir un moteur de changement en matière de paix et de sécurité.

Il a, à cet égard, expliqué que l’engagement des jeunes dans les initiatives politiques et de paix pourrait contribuer à répondre à des enjeux immédiats tels que l’extrémisme et les inégalités en s’attaquant aux causes structurelles des conflits, comme la pauvreté et le sous-développement, qui peuvent être abordées pour favoriser cette transformation, permettant ainsi de bâtir une Afrique stable et prospère.