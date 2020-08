Covid-19: Macron annonce un Conseil de Défense “la semaine prochaine”

“Je recommande la plus grande vigilance”, “être masqué systématiquement dans un lieu clos” et “quand on ne peut pas tenir les distances de sécurité, de mettre un masque”, a ajouté le chef de l’Etat qui s’est dit “vigilant et mobilisé avec nos scientifiques, avec les membres du gouvernement et nos soignants”.

“Je crois qu’il faut prendre l’habitude de porter ce masque”, a-t-il ajouté, rappelant que le précédent Conseil de Défense avait autorisé “les élus qui le souhaitaient d’imposer le port du masque dans certaines conditions, y compris à l’extérieur”.

Le nombre de personnes diagnostiquées positives au nouveau coronavirus a augmenté de plus de 30% en une semaine en France, plus vite que l’augmentation du nombre de tests réalisés, selon le bilan hebdomadaire de Santé Publique France publié jeudi.

Sur la semaine du 27 juillet au 2 août, 7.565 personnes ont été testées positives en métropole, soit +33% par rapport à la semaine précédente qui avait vu un bond du nombre de cas (+57%, avec 5.695).

Le bilan quotidien publié jeudi par la direction générale de la Santé va dans le même sens: 1.604 cas confirmés dans les dernières 24 heures, après 1.695 la veille, alors que ce chiffre a repassé la barre des 1.000 depuis fin juillet.

Mardi, le Conseil scientifique, qui guide le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19, avait prévenu que la France n’est pas à l’abri d’une reprise incontrôlée de l’épidémie, et exhorté les Français à respecter les mesures barrières.

Plusieurs villes ou métropoles ont déjà décrété le port du masque obligatoire dans des lieux publics ouverts et Paris devrait suivre dans les jours qui viennent.

Face à ce regain de cas, de nombreux pays ont renforcé jeudi les mesures sanitaires et les restrictions, dans le but d’éviter une deuxième vague de contaminations.