Covid-19: Damane Oxygène a bénéficié à 13.200 entreprises marocaines

L’offre “Damane Oxygène” a bénéficié à plus de 13.200 entreprises pour un volume de crédits de 7,3 milliards de dirhams (MMDH), a fait savoir le directeur général de la Caisse centrale de garantie (CCG), Hicham Zanati Serghini.

“La mise en place de Damane Oxygène a nécessité des réglages, somme toute, opérés en un temps record entre les différents intervenants. Nous sommes actuellement en vitesse de croisière. Ainsi, si au cours des deux premières semaines à peine 1.000 dossiers ont bénéficié de ce mécanisme, force est de constater qu’après six semaines et demi d’activité, nous avons atteint plus de 13.200 entreprises bénéficiaires pour un volume de crédits de 7,3 MMDH”, a dit M. Serghini dans un entretien publié jeudi dans les colonnes de “Finances News Hebdo”.

Sur ces entreprises, 85% sont de très petites tailles, puisque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas les 10 millions de dirhams (MDH), a-t-il précisé, rappelant que “Damane Oxygène”, décidé par le Comité de veille économique (CVE), a été mis en place pour permettre au tissu des TPME et aussi des entreprises de taille intermédiaire (ETI) de faire face aux conséquences de la situation de cette crise sanitaire.

L’objectif est de permettre à ces catégories d’entreprises de mobiliser, grâce à cet instrument de garantie, un financement bancaire additionnel sous forme de découvert exceptionnel, destiné à financer les charges d’exploitation qu’elles ne peuvent pas différer et principalement celles du personnel et autres charges fixes, a expliqué le DG de la CCG.

Ce découvert, a-t-il poursuivi, n’est pas destiné à se substituer aux lignes de crédit que les banques accordent à leurs entreprises clientes, mais elles doivent être maintenues voire renforcées en fonction de la situation de chaque contrepartie.

M. Serghini a, en outre, fait remarquer qu’au début de la crise, l’ensemble des décisions prises par le CVE avaient pour objectif de maintenir et sauvegarder le tissu productif en lui assurant les moyens financiers nécessaires pour faire face à la baisse drastique du chiffre d’affaires et par conséquent, lui permettre de financer ses charges d’exploitation incompressibles, notant que c’est précisément l’objectif du produit “Damane Oxygène”, créé par l’Etat et confié en gestion à la CCG.

“Actuellement et suite aux décisions prises par le CVE lors de sa dernière réunion tenue le 08 mai, nous travaillons avec l’ensemble des parties prenantes pour convenir de la solution la plus optimale devant assurer une relance réussie de l’activité de nos entreprises, toutes catégories confondues. Nous avons réussi à développer une certaine agilité qui nous laisse confiant quant au déploiement de nouvelles solutions qui seront décidées”, a-t-il conclu.