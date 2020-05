Coronavirus: 4295 cas confirmés, dont 459 décès en Algérie

Six nouveaux décès de coronavirus ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre total des décès à 459 et celui des personnes guéries à 1872, a annoncé le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de cette pandémie, Djamel Fourar.

Cent-quarante-et-un cas confirmés de Covid-19 ont été enregistrés durant la même période dans le pays, portant le nombre de cas confirmés à 4.295, a déclaré samedi Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la situation pandémique du Coronavirus.

Il a précisé que les nouveaux décès ont été enregistrés dans les wilayas de Bordj Bou Arreridj (2), Alger (1), Tipasa (1), Tiaret (1) et Ouargla (1), ajoutant que le nombre des cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas du pays.

Pour les tranches d’âges, les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 56% du total des cas confirmés au Covid-19, alors que 66% des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus.

Le responsable a fait également savoir que 26 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas ce samedi, alors que 15 wilayas ont enregistré entre un et 5 cas et 7 autres ont enregistré plus de 5 cas.

Il a indiqué, en outre, que le nombre de cas sous traitement s’élève à 7.305 et comprend 2902 cas confirmés suivant l’analyse du laboratoire et 44.403 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 26 patients sont toujours en soins intensifs.