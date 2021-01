Conseil National des Imams: Macron reçoit les responsables de l’islam en France

Le président Emmanuel Macron reçoit ce lundi à midi le président du Conseil Français du Culte Musulman, Mohammed Moussaoui, pour acter le projet et la charte du futur Conseil National des Imams de France. Tout en validant le texte de la charte, trois fédérations refusent toutefois d’y opposer leur signature: CCMTF, Milli Gorus et “Foi et Pratique”.

Les dirigeants du Conseil français du culte musulman (CFCM) ont annoncé samedi 16 janvier avoir trouvé un accord sur une “charte des principes” de l’islam de France voulue par l’exécutif, qui réaffirme notamment l’égalité hommes-femmes et la “compatibilité” de la foi musulmane avec la République.

Après une réunion samedi avec le ministre de l’Intérieur, chargé du culte, suivie dimanche par celle du CFCM, le texte de la “charte des principes de l’islam de France” a été validé par les fédérations.

“Les fédérations composant le CFCM, réunies ce dimanche 17 janvier 2021, en visioconférence, ont examiné le projet de texte de la charte des principes, présenté par le président du CFCM et ses vice-présidents (…)” et ont adopté un texte consensuel dénommé « Charte des principes » qui les engage conjointement et solidairement”, précise l’instance représentative de l’islam en France.

La charte réaffirme la compatibilité de la foi musulmane avec les principes de la République, dont la laïcité, et l’attachement des musulmans de France à leur citoyenneté pleine et entière; rejette l’instrumentalisation de l’Islam à des fins politiques ainsi que l’ingérence des États dans l’exercice du culte musulman; rappelle que le principe d’égalité devant la loi oblige tout citoyen dont le musulman de France à inscrire son vécu dans le cadre des lois de la République garantes de l’unité et la cohésion de la France, réaffirme le principe d’égale dignité humaine dont découle l’égalité Femme-Homme, la liberté de conscience et de religion, l’attachement à la raison et au libre-arbitre, le rejet de toute les formes de discrimination et de la haine de l’Autre et rappelle que les actes hostiles aux musulmans de France et aux symboles de leur foi est l’œuvre d’une minorité extrémiste qui ne saurait être confondu ni avec l’État ni avec le peuple français.

Tout en validant le texte de la charte, fédérations, CCMTF, Milli Gorus (Turcs) et “Foi et Pratique, refusent toutefois d’y opposer leur signature.

Le texte de la charte sera signé par l’UMF, GMP, MF, RMF et FIACCA.