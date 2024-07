Clôture à Marrakech du 2e Forum parlementaire économique euro-méditerranéen/Golfe

Les travaux du 2ème Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, organisé par la Chambre des conseillers et l’Assemblée Parlementaire pour la Méditerranée (APM), ont pris fin vendredi à Marrakech.

Cette deuxième édition a constitué une opportunité idéale pour une pléiade de parlementaires et de partenaires fondateurs de l’APM pour interagir avec les acteurs politiques et économiques des secteurs public et privé, ainsi qu’avec les milieux académiques et la société civile.

Cet événement de deux jours (11 et 12 juillet) a également permis aux différents responsables du secteur public et privé, ainsi qu’aux professeurs, experts et acteurs de la société civile, de discuter des moyens et mécanismes permettant de relever les défis liés à la production d’une énergie à moindre coût dans les régions de la Méditerranée et du Golfe.

Cette rencontre a aussi été l’occasion de plancher sur les solutions à mettre en place, en vue de promouvoir l’entrepreneuriat, les PME et la croissance économique, à la lumière des défis liés à la digitalisation et à l’intelligence artificielle.

Dans une allocution de circonstance, le président de l’APM, président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a souligné le rôle prépondérant des parlementaires dans la promotion de l’intégration économique dans la région méditerranéenne, notant que les économies de cette zone sont de plus en plus intégrées au niveau mondial.

Après s’être arrêté sur les défis majeurs auxquels sont confrontés les pays de la région, liés principalement au développement économique et social, M. Mayara a indiqué que « les législations à elles seules ne suffisent pas, il est nécessaire de conjuguer les volontés politiques ».

Dans ce contexte, il a mis en garde contre les dangers sécuritaires liés aux diverses formes de violence et de discrimination, appelant à « rejeter toutes les formes d’extrémisme et de traite des êtres humains, ainsi que tous les facteurs qui entravent le progrès de nombreux projets sociétaux ».

Le Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, dont la session constitutive a eu lieu en décembre 2022 dans la ville ocre, promet de renforcer la coopération entre les deux espaces géographiques et d’intensifier les efforts à même de relever ensemble les défis communs, à leur tête la croissance économique et la préservation de la paix et de la sécurité dans la région.

Ce rendez-vous d’envergure, initié par la Chambre des conseillers, membre actif de l’APM, s’impose ainsi en tant qu’interface de la diplomatie parlementaire et étape cruciale pour le débat autour des questions économiques et environnementales les plus pressantes dans la région euro-méditerranéenne et du Golfe.

A travers une participation active des parlementaires à ce Forum, les organisateurs aspirent à opérer un changement de paradigme face aux principaux défis sociaux et économiques du changement climatique et à promouvoir une intégration économique plus efficace dans la région capable de résister aux facteurs exogènes, tout en créant un réseau d’échanges commerciaux Sud-Sud élargi et la mise en place d’une zone intégrée de production et de commercialisation d’énergie verte, jouissant de l’autosuffisance.