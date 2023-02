Cinquième Trail or Bike Takerkoust : la Française Huber et le Marocain Moudouji remportent l’épreuve du 42 km

Ce concours est le plus relevé parmi les quatre épreuves au programme de cette compétition, qui s’est tenue aux alentours du lac Lalla Takerkoust, près de Marrakech.

Sur le 9 km, Soukaina Ouadi et Youness El Gourch l’ont emporté, tout comme la Française Solène Maroni et le Marocain Bourhim El Bouziri sur le 19 km.

Quant à l’épreuve du 29 km, la victoire est revenue à Yasmina Kadhraoui et Karim Lambrabet.

Près de 600 coureurs ont pris part à l’ensemble des distances au menu de cette édition, profitant ainsi de paysages splendides sur les sommets enneigés de l’Atlas.

Samedi, environ 150 participants se sont élancés sur les épreuves des 35 km et 65 km sur les premiers contreforts du Haut-Atlas, autour du lac formé par le barrage Cavagnac. Sur le 35 km, Ilyass Kakas et Fatiha Akhmiss se sont imposés, alors que Youssef Ismaili et Zineb Tabahate sont montés sur la plus haute marche du podium du 65 km. Aussi, un Kids Trail a été organisé au profit de 180 enfants des douars alentours, dans une démarche d’inclusion et de développement par le sport.

Le Trail or Bike Takerkoust a également fait la part belle aux actions sociales, dans la mesure où les organisateurs ont concocté un programme riche et diversifié comprenant des distributions de denrées alimentaires, un ramassage de 800 kg de déchets sur 65 km et des récoltes de fonds pour des rénovations d’écoles.