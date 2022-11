Cancer: un nouveau mÃ©dicament prometteur

Dans le monde, des chiffres relatifs à l’année 20118 estiment à 18,1 millions le nombre de nouveaux cas de cancer et à 9,6 millions le nombre de décès, qu’un homme sur 8 et 1 femme sur 11 meurent de cette maladie et qu’un homme sur 5 et 1 femme sur 6 développeront un cancer au cours de leur vie.