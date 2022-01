Avec “Zemmour, un outrage français”, Driss Ajbali interpelle la France du vivre ensemble

Les braises du livre “Figures de la presse marocaine” sont encore fumantes que son auteur le sociologue franco-marocain Driss Ajbali frappe encore un nouveau coup éditorial. Et celui-là risque aussi d’interpeller, d’interroger et de faire couler beaucoup d’encre des deux rives de la Méditerranée. Il d’agir d’un livre intitulé “Zemmour, un outrage français”, à paraître le 24 janvier au Maroc (Ed La Croisée des Chemins), en Algérie, en Tunisie et en France.

Le titre lui même fait un écho sonore et politique au best-seller “Suicide français” de l’ancien journaliste Eric Zemmour, devenu candidat à l’élection présidentielle française, et qui a été la véritable rampe de lancement politique de sa métamorphose.

Driss Ajbali est tout à fait légitime pour porter ce regard critique sur ce personnage devenu obsessionnel pour beaucoup tant il a cassé tous les codes du discours politique traditionnel. Il a vécu des décennies en France et connaît sa réalité sociale, ses évolutions politiques et son microcosme politique sur les bouts des doigts. A tel point qu’aucune respiration de la société française ne lui est étrangère.

Le livre “Zemmour, un outragé français” est d’ailleurs construit comme un exercice d’introspection au sein de la société français pour comprendre par quelle dynamique elle a pu enfanter un personnage aussi clivant qu’Eric Zemmour. Un rappel chronique et factuel des principales évolutions et accélérations de la société française.

Avec son regard de sociologue aiguisé et une capacité rare à mettre en perspective des faits historiques, Driss Ajbali, à la manière d’un chirurgien adroit , dressé le portrait effervescent d’une réalité française faite de points de rupture et de tensions . Comme beaucoup de commentateurs politiques qui se sont penchée sur le cas Zemmour, très rares sont ceux qui le voient à l’Élysée. Mais beaucoup se sont saisis de son ambition et de la libération de la parole raciste et populiste pour tenter de comprendre les déviances de la société français.

Au fil des pages, Driss Ajbali ne parvient pas à cacher une sorte d’admiration pour son objet d’étude. Pour lui, ce Zemmour talentueux à souhait, producteurs régulier de coups d’éclats et de best-sellers , force le respect au point de s’interroger comment un corps aussi frêle peut porter des certitudes aussi lourdes et aussi clivantes.

Mais Driss Ajbali reprend très vite son scalpel pour déconstruire ce personnage, dessiner l’arrière plan de sa naissance politique et les perspectives de sa grande ambition. Driss Ajbali fait œuvre d’explications publiques pour décoder ce phénomène et dessiller les regards sur sa personnalité clivante. L’exercice est parfaitement réussi car on sort du livre de Driss ajbali avec une vision claire et une conscience aiguë des convulsions que vit cette France à la fois belle et éternelle.

Car même si , sous sa cape de sociologue froid avec sa plume aiguisée, il est difficile de ne pas percevoir une atmosphère de regrets de voir un personnage aussi peu fréquentable au niveau des idées, des choix et de sa morale publique connaître un succès aussi massif et aussi fulgurant. La France des lumières, des intelligences novatrices, du vivre ensemble en prend un sacré coup.

Le livre de Driss ajbali “Zemmour outrage français” est écrit avec un style haletant, riche et percutant. Son auteur et sa profonde connaissance du personnage et du contexte de son évolution devrait être présent sur les plateaux de la télévision française pour donner la contradiction à un moment ou tétanisés par les outrances de Zemmour, les criques les plus acerbes baissent les bras devant tant de bagout et de ruptures.