Avec l’aide l’Algérie, le Polisario kidnappe et séquestre une jeune fille

La presse espagnole regorge aujourd’hui d’échos d’une affaire qui reflète la gravité de pratiques menées par les milices du Polisario avec la complicité du régime militaire algérien. Celles d’enlever et de séquestrer des civiles pour monnayer leurs vies et leurs libérations.

L’affaire qui fait actuellement grand bruit est celle d’une jeune fille, Filleh Mint Chahid Mint Laroussi qui fut adoptée par une famille espagnole et que les milices du Polisario avec l’aide des services algériens ont profité de sa visite à sa famille biologique pour la séquestrer dans des conditions qui rappellent avec force la traite des êtres humains.

Après avoir confisqué et brûlé ses documents de voyages, le Polisario exige une rançon pour la laisser repartir en Espagne.

Cette affaire de kidnapping et de vengeance contre des sahraouies qui montrent des velléités anti- polisario n’est ni unique ni nouvelle dans ces camps de Tindouf. Cette pratique de prendre en otage les civiles sahraouis, de monnayer leurs vies, de détourner les aides humanitaires qu’ils reçoivent de certaines organisations s’avère être le dur quotidien de ces populations sahraouies séquestrées. C’est d’ailleurs pour ces raisons que ni les milices du Polisario ni le régime algérien n’acceptent des missions d’enquêtes d’organisations indépendantes de droit de l’homme dans ces territoires. Les camps de Tindouf en territoire algérien et leurs populations emprisonnées vivent hors du temps

Au jour d’aujourd’hui, ces camps sont un no man’s land humanitaire où aucune surveillance et contrôle pour lutter contre ces pratiques mafieuses ne s’exerce. Il devient de notoriété publique que, profitant de cette situation, de nombreux réseaux criminels s’activent pour se livrer à tous les trafics, y compris trafics des êtres humains, liés à l’immigration clandestine et aux déplacements de populations.

En plus ces séquestrations de civiles, les milices du Polisario sont régulièrement accusées par la communauté internationale d’armer et d’enrôler des enfants dans des milices armées en violation des toutes les lois internationales concernant la protection de l’enfance reconnue comme une valeur mondiale cardinale à défendre.

Ces pratiques d’enlèvements et de séquestrations de civiles sahraouis sont de nature à pousser la communauté internationale à s’intéresser en profondeur à ces territoires de non droit et à la manière avec laquelle ses populations sont gérées depuis des années.

Le Maroc ne cesse de demander dans tous les forums internationaux, notamment à l’ONU, que des enquêtes sérieuses soient menées pour éclairer et dénoncer ces pratiques mafieuses afin de protéger ces populations. Ces dernières sont prises en otages par des milices armées et des services de sécurité algériens pour se livrer à toute sorte de trafics, de chantages et de commerces illicites.