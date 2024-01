Jordanie : création du plus grand Fonds privé d’investissement

Le Fonds Capital d’Investissement jordanien, officiellement enregistré auprès du ministère de l’Investissement, est doté d’un capital de 275 millions de dinars, soit près de 400 millions de dollars, ce qui en fait le plus grand fonds d’investissement créé par le secteur privé en Jordanie, rapportent des médias locaux.

Le lancement de ce Fonds intervient dans le cadre de la vision de modernisation économique dans le Royaume. Il vise à dynamiser le secteur privé par l’investissement dans des entreprises prometteuses qui offrent des opportunités de croissance et de développement, en fournissant de nouveaux capitaux pour contribuer à accroître les opportunités d’emploi et à renforcer la croissance économique.

Le Fonds cible des investissements dans des secteurs vitaux et prometteurs et des industries à forte valeur ajoutée, tels que la sécurité alimentaire et sanitaire, l’industrie manufacturière et les technologies de l’information et de communication, l’objectif étant d’exploiter le potentiel énorme de la Jordanie dans ces domaines, selon la même source.

Selon le président de son Conseil d’administration, Hani Al-Qadi, le Fonds constitue un outil majeur pour atteindre les objectifs stratégiques d’accélération de la croissance économique.

« Nous croyons pleinement au potentiel de la Jordanie en tant que marché d’investissement prometteur et nous allons soutenir toutes les initiatives et profiter des opportunités qui s’offrent pour mettre en œuvre des investissements ciblés avec un impact économique et social mesurable et un retour financier sur nos investissements », a-t-il affirmé.

M. Al-Qadi, cité par les médias, a souligné qu’un intérêt particulier sera accordé à l’investissement dans les entreprises afin de créer plus d’emplois pour les jeunes diplômés et de développer les marchés d’exportation au niveau régional.

A cet effet, le PDG du Fonds, Fares Sharaf, a annoncé un important investissement dans le secteur des technologies de l’information et de communication, à travers le projet “Aqaba Digital City”, d’un montant global de 55 millions de dinars.

Il a également fait état d’investissements significatifs dans les secteurs alimentaire et agricole et des industries pharmaceutiques, ainsi que d’autres projets de grande valeur ajoutée.