Arrivée à Abidjan de l’aide médicale marocaine: Réactions en Côte d’Ivoire

Conseil fédéral des Tidjanis:

L’aide médicale marocaine destinée à la Côte d’Ivoire pour l’accompagner dans ses efforts de lutte contre le coronavirus est l’expression de la solidarité “sincère” dont fait preuve le Maroc envers l’Afrique, a relevé cheick Sy Mohammed Lamine Savané, président du Conseil Fédéral des Tidjanis de Côte d’Ivoire (COFETCI).

“Ces dons sont l’expression de la solidarité sincère et un symbole de l’amitié dont fait montre le Maroc envers la Côte d’Ivoire et l’Afrique tout entière”, a-t-il déclaré à la presse lors de la réception, samedi à Abidjan, des équipements et produits médicaux composant l’aide marocaine.

Le COFETCI, a ajouté son président, exprime sa gratitude à SM le Roi pour cette action “noble” qui vient renforcer les valeurs de solidarité entre pays du continent. L’aide médicale marocaine à plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par SM le Roi, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

Président ONG ivoirienne:

“L’ALIMA adresse ses remerciements à SM le Roi pour ce soutien inestimable qui est une marque de la sollicitude constance du Souverain envers les peuples du continent”, a déclaré Le président de l’ONG “ALIMA”, Koné Ibrahima, à la MAP lors de la réception, samedi à Abidjan, des équipements et produits médicaux composant l’aide marocaine.

Cette marque d’attention témoigne du degré de solidarité entre les peuples marocain et ivoirien et de la qualité des liens exemplaires entre les deux chefs d’Etat, a ajouté le président de l’ONG basée à Abidjan.

L’ALIMA “se félicite amplement de la vision de SM le Roi Mohammed VI qui privilégie la coopération sud-sud comme en témoigne, outre ces initiatives médicales, le nombre croissant des cadres africaines formés au Maroc”, a poursuivi M. Koné.

Politologue ivoirien:

A travers son initiative d’envoyer des aides médicales à la Côte d’Ivoire et à plusieurs pays africains en ces temps du coronavirus, le Maroc rompt avec le “paradigme de l’intérêt” qui s’est manifesté tout au long de cette crise, a analysé le politologue ivoirien Eddie Guipié.

“L’initiative marocaine rompt avec le paradigme de l’intérêt qui a prévalu tout au long de la crise pandémique liée au coronavirus”, a déclaré à la MAP M. Guipié, professeur de sciences politiques à l’Université Félix-Houphouët-Boigny d’Abidjan.

C’est une initiative “à saluer” en ces temps où les Etats “se sont barricadés derrière leurs frontières et donc, leurs propres intérêts, et où l’on a vu que la majorité des organisations internationales ont été muettes ou, du moins, inefficaces”, a-t-il ajouté.

Cet acte “louable” du Maroc, qui vient en aide aux Etats membres de l’Union africaine, renseigne sur le “Soft Power” marocain qui se déploie de jour en jour en Afrique.

Ambassadeur:

L’aide médicale marocaine destinée à la Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un ensemble d’aides accordées, sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, illustre de manière éloquente l’approche du Royaume en matière de coopération sud-sud, a indiqué l’Ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abelmalek Kettani.

“Sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc a fait de la coopération sud-sud une réalité et aujourd’hui c’est une manifestation supplémentaire de l’approche marocaine en la matière”, a déclaré le diplomate marocain à la presse lors de la réception, samedi à Abidjan, des équipements et produits médicaux composant l’aide marocaine.

“Ce geste, qui vient en aide à la Côte d’Ivoire et à plusieurs pays frères et amis, en dit long sur la vision de SM le Roi pour une coopération inter-africaine amplement profitable aux peuples du continent”, a jouté M. Kettani.

Il a, par ailleurs, fait observer que tous les produits et équipements composant l’aide marocaine ont été exculisivement fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines, en totale conformité avec les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé.

khalife général des tidjanes de Côte d’Ivoire:

L’aide médicale marocaine est un acte “fort qui témoigne de la vision de SM le Roi pour une Afrique solidaire”, a indiqué Cheikh Moustapha Sonta, khalife général des tidjanes de Côte d’Ivoire.

“C’est un acte fort qui témoigne de la vision de SM le Roi Mohammed VI pour une Afrique solidaire et qui vient confirmer encore une fois l’ancrage africain du Maroc”, a déclaré Cheikh Moustapha Sonta à la presse lors de la réception, samedi à Abidjan, des équipements et produits médicaux composant l’aide marocaine.

“Nous remercions SM le Roi pour ce don qui illustre l’amitié qu’entretient le Maroc avec les peuples africains et avec le peuple ivoirien à titre particulier”, a-t-il ajouté.

“SM le Roi a toujours assisté Ses frères africains et aujourd’hui, les peuples du continent sont honorés par ce geste”, a poursuivi le khalife général des tidjanes de Côte d’Ivoire, adressant ses vœux de longue vie à SM le Roi pour qu’Il “puisse continuer Son œuvre louable envers l’Afrique et ses peuples”.