Argentine : le nouveau gouvernement annonce des mesures d’austérité sévères et une dévaluation de 100% de la monnaie

« Si nous continuons sur la même voie, nous nous dirigeons inévitablement vers une hyperinflation, avec un taux de 15000 % par an », a déclaré Caputo dans une intervention enregistrée et diffusée mardi soir par les médias locaux, deux jours après l’investiture du nouveau président Javier Milei.

Caputo a expliqué que la mission du nouveau gouvernement consiste à « éviter un désastre économique et pour y parvenir, nous devons attaquer la racine du problème, qui a toujours été le déficit budgétaire » en Argentine.

En présentant ce « paquet économique » en dix points que le gouvernement entend mettre en œuvre rapidement, le ministre a souligné que le pays « est confronté au pire héritage de son histoire », notant que « les Argentins sont de plus en plus pauvres ».

Dans ce contexte, le ministre de l’économie a annoncé une forte dévaluation de la monnaie nationale de 100%, portant le taux de change officiel du dollar à 800 pesos au lieu de 400 pesos pour un dollar ce mardi.

Cette décision vise à garantir la stabilité d’une économie qui souffre d’une inflation chronique et d’un problème endémique d’endettement.

Il a également annoncé une « réduction des subventions à l’énergie et aux transports », affirmant que le gouvernement précédent avait maintenu « artificiellement le prix de l’énergie et des transports très bas pour tromper les gens, en leur faisant croire qu’il mettait de l’argent dans leurs poches, mais en réalité cela se répercutait dans la hausse des prix des biens de consommation, et ce sont les pauvres qui en paient le prix. »

Le ministre de l’économie a ajouté que « les contrats de travail dans le secteur public datant de moins d’un an ne seront pas renouvelés » et que le gouvernement suspend tous les appels d’offres pour les travaux publics, précisant que les projets d’infrastructures en Argentine seront confiés au secteur privé, parce que « l’État n’a pas d’argent ».

D’autre part, Caputo a déclaré que le gouvernement entend maintenir les programmes de promotion de l’emploi inscrits dans le budget 2023 et annoncé le doublement du soutien alimentaire destiné aux familles nécessiteuses.

Le porte-parole de la présidence argentine, Manuel Adorni, avait indiqué plus tôt dans la journée que le nouveau gouvernement était déterminé à faire « l’impossible » à court terme pour éviter au pays de sombrer dans la « catastrophe de l’hyperinflation ».