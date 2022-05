Arganier : lancement à Taghazout Bay de la manifestation “Art’gan Days”

Organisé par la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout à l’occasion de la Journée Internationale de l’Arganier, (10 Mai,) cet évènement est destiné à célébrer cet arbre emblématique, et à valoriser sa contribution au développement socio-économique et touristique de la région Souss-Massa.

En marge de cette manifestation, il sera procédé à à l’ouverture officielle du centre “Targant” et son musée de l’Arganier, indiquent les organisateurs.

Véritable lieu de rencontre et d’échanges entre visiteurs, professionnels, coopératives et scientifiques de l’Arganier, ce centre a été créé par la SAPST pour valoriser le patrimoine culturel lié à l’Argan, promouvoir le processus de production de l’huile d’Argan et ses dérivés, et améliorer les conditions économiques des femmes de la région, tout en renforçant le positionnement de la destination en matière de développement social.

A cet effet, une convention sera signée avec la Fondation du Sud pour le Développement et la Solidarité et l’Union des Coopératives des Femmes pour la production et la commercialisation de l’huile d’Argane, pour la gestion déléguée de ce centre dont les revenus seront entièrement reversés dans des actions de développement local.

Le centre intègre également un musée de l’Arganier, composante importante de promotion de culture locale. Le musée de l’Arganier est un véritable parcours didactique et pédagogique autour de cet arbre emblématique du sud du Maroc, son histoire, ses spécificités naturelles et tout son écosystème socio-économique.

“Targant” dispose aussi d’ateliers de production, d’une boutique de commercialisation des produits issus de l’Argan, et d’un restaurant. Les visiteurs nationaux et internationaux de la destination Taghazout Bay et de la région Souss-Massa pourront y faire une expérience multi-sensorielle exceptionnelle, allant de la dégustation de créations culinaires et de produits du terroir, à la découverte de produits cosmétiques, thérapeutiques et de bien-être, alliant les normes du Bio et de la qualité au savoir-faire traditionnel.

Les “Art’gan Days” qui se poursuivront jusqu’au 10 mai, seront ainsi l’occasion de découvrir le centre “Targant” et tout un programme d’expositions, d’ateliers, d’activités artistiques et culturelles et des conférences/Tables-Rondes animées par un comité scientifique, des experts du Bio et de l’arganier, des coopératives, et des institutionnels.