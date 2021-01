Affaire Beur FM: l’accord de paix entre le Maroc et Israël est un acte porteur de paix (Valérie Pécresse)

Dans un tweet, la présidente du Conseil régional d’Île-de-France, Valérie Pécresse, a réagi à la sanction de deux animateurs de la radio Beur FM et à la censure de leur émission, qui devait être consacrée au rétablissement des relations diplomatiques entre le Royaume et l’Etat hébreu.

“La réconciliation du Maroc et d’Israël est un acte diplomatique tellement porteur d’espoir de paix! Il faut en parler”, a souligné Mme Pécresse, ancien ministre de l’Enseignement supérieur.

Xavier Bertrand, ancien ministre, président de la région Hauts de France, a également condamné la sanction des deux animateurs, apportant son soutien.

Mon soutien total à @AmezianeRose et @MalikYettou face à cette décision inacceptable de @Beurfm et au déferlement d’insultes et de menaces qu’ils ont subis sur les réseaux sociaux.https://t.co/k1nhBt8Ves

— Xavier Bertrand (@xavierbertrand) January 28, 2021