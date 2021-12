Accord tripartite Maroc-USA-Israël: le rétablissement de la relation avec Israël est une contribution à la paix au Moyen-Orient

La commémoration du premier anniversaire de l’Accord tripartite Maroc-USA-Israël “n’est pas une célébration d’un simple événement diplomatique”, mais celle “d’un passé, d’un présent et d’un avenir communs”, a affirmé, mercredi à Rabat, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.

Ce premier anniversaire est le “renouvellement d’une promesse à trois niveaux, à savoir celle d’un engagement authentique envers les personnes, d’une construction concrète d’un Partenariat et d’un engagement actif pour la Paix”, a souligné M. Bourita lors d’une visioconférence tenue à cette occasion, avec la participation du ministre des Affaires étrangères israélien, Yaïr Lapid, du Secrétaire d’État américain Antony Blinken et du chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis au Maroc, David Greene.

La signature, l’année dernière, de la Déclaration conjointe trilatérale devant le roi Mohammed VI, a été un élément déclencheur du rapprochement des nations, a-t-il soutenu, mettant en évidence le caractère déclencheur de l’Accord qui a permis le renforcement des liens séculaires entre les peuples.

Mettant en exergue la composante juive de l’identité marocaine, M. Bourita a indiqué que la réussite de cet Accord passe par le renouement d’un million d’Israéliens d’origine marocaine avec leur héritage culturel, ainsi que leur visite à la terre de leurs ancêtres qui y ont vécu dans la paix et l’harmonie, sous la protection de la monarchie marocaine.

Le ministre, qui a appelé à élargir le cercle de ce partenariat, a illustré l’aspect de la notion de paix qui marque la Déclaration Trilatérale. “En affirmant la reconnaissance pleine et entière de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, et en rétablissant la relation avec l’État d’Israël, la Déclaration trilatérale conjointe a porté un très haut message de paix”, a-t-il dit.

Dans ce sens, M. Bourita a estimé que le rétablissement de la relation avec Israël est une contribution à la paix au Moyen-Orient. “La Déclaration trilatérale conjointe est un outil précieux qui peut aider à faire avancer la paix dans la région, améliorer la sécurité et ouvrir de nouvelles opportunités pour tous”, a-t-il soutenu.

Le ministre a, en outre, relevé que le Royaume, en tant que bâtisseur historique de ponts et acteur crédible de la paix et de la stabilité, est fermement engagé à contribuer à la réalisation d’une paix durable dans la région.

“Sous la conduite éclairée de SM le Roi, le Maroc poursuivra ses efforts en faveur d’une paix juste, durable et équitable basée sur la solution de deux États vivant côte-à-côte dans la paix et la sécurité”, a-t-il noté.

Par ailleurs, il a affirmé que le souverain, en sa qualité de Président du Comité Al Qods, appelle à la préservation du caractère unique et sacré d’Al Qods Acharif, de son cachet spirituel et de sa vocation particulière en tant que ville de paix.

La Déclaration trilatérale confirme et amplifie le vaste et riche potentiel de coopération entre le Maroc, les États-Unis et Israël, pour s’ouvrir à des partenariats incluant d’autres pays et régions, a-t-il fait remarquer.

“Nous tenons à un Partenariat d’action, qui soit en mouvement, en faveur d’une coopération concrète gagnant-gagnant”, a-t-il plaidé, ajoutant que ce partenariat embrasse tous les domaines, notamment la santé, l’éducation, la sécurité, l’économie, le commerce, le tourisme, la culture et l’agriculture.

M. Bourita a également souligné que le Royaume a mis en œuvre les engagements de cet accord trilatéral, à travers l’opérationnalisation des missions diplomatiques, la signature d’une série d’accords, l’échange de visites officielles et l’activation de la coopération sectorielle.