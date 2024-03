8 mars: l’association Mekkil’ lance sa coopérative pour l’émancipation et l’autonomisation des femmes rurales

A l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme du 8 mars, l’association Mekkil’ lance sa Coopérative dans la commune de Tassoultante (Marrakech) au profit de l’émancipation et l’autonomisation économique de la femme rurale. Cette opération est accompagnée de cours d’alphabétisation, de formations aux métiers liés à l’artisanat et de stages de designs contemporains.

Depuis dix-huit mois, une soixantaine de femmes de la commune de Tassoultante, animées par une volonté de réussir, ont travaillé d’arrache-pied pour mettre sur pied le projet Versions Femmes », initié, financé et installé par l’association MekkiL’ au Douar Touggana.

Ce projet communautaire est dédié aux femmes issues de différents douars qui propose un espace de vie et d’échange, d’épanouissement, de formation et d’apprentissage. Des activités et des acquis nécessaires pour lancer leur coopérative, la Coop MekkiL’. Son objectif : encourager l’émancipation et l’autonomisation économique de la femme rurale.