Washington condamne fermement les attaques des Houtis contre les Émirats

Dans un communiqué, le porte-parole du département d’Etat américain, Ned Price, a indiqué que Washington “condamne fermement les attentats terroristes perpétrés à Abou Dhabi, qui ont frappé des sites civils, dont l’aéroport international d’Abou Dhabi, tuant et blessant des civils innocents”. “Nous exprimons nos condoléances aux familles de ces victimes et au peuple des Émirats arabes unis”, a-t-il ajouté, en rappelant que les Houthis ont revendiqué cette attaque. “Nous réitérons notre engagement indéfectible envers la sécurité des Émirats arabes unis et restons unis avec nos partenaires émiratis”, a affirmé le porte-parole de la diplomatie américaine.

Trois personnes ont été tuées lundi dans une explosion de camions-citernes à Abou Dhabi due probablement à une attaque de drones.