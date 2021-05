Visite d’Emmanuel Macron au Rwanda et en Afrique du Sud

Il s’agit de « la première » visite d’Emmanuel Macron à ces deux pays depuis le début de son mandat, a indiqué l’Elysée.

Le déplacement du Chef de l’Etat français au Rwanda à l’invitation du Président Paul Kagame, « intervient dans le cadre d’une dynamique de normalisation des relations entre les deux pays faisant suite à plusieurs étapes de rapprochement avec les autorités rwandaises », souligne la même source.

« Outre la question mémorielle, les dernières années ont en effet été marquées par un travail commun entre la France et le Rwanda tant sur les sujets multilatéraux comme le numérique, la santé, l’égalité entre les femmes et les hommes que sur le volet bilatéral, notamment à travers l’investissement dans le secteur privé et les projets locaux portés par l’Agence française de développement », ajoute-t-on.

Quant à la visite d’Emmanuel Macron en Afrique du Sud, elle s’inscrit dans « la continuité » du travail que le Président français et son homologue sud-africain ont engagé pour répondre à la crise sanitaire et économique du Covid-19, en Afrique (naissance notamment de l’initiative ACT-A dont l’Afrique du Sud est co-présidente), indique l’Elysée.

La Visite de M. Macron à ce pays s’« articulera autour des enjeux de santé mondiale et de la coopération internationale dans la lutte contre le Covid-19 pour annoncer le lancement d’une initiative inédite d’appui à la production de vaccins pour l’Afrique », selon la présidence française.