Mini-remaniement ministériel en Mauritanie

Le nouvel attelage du gouvernement a été marqué par la création de nouveaux portefeuilles et par des changements à la tête d’autres départements ministériels.

Ont été limogés les ministres de la Santé, Dr Nedhirou Ould Hamed, de l’Enseignement supérieur, Sidi Ould Salem et de l’Habitat, Khadija Mint Bouka.

Ces ministres ont été remplacés respectivement par Sidi Ould Zahaf, Amal Sidi Cheikh Abdallahi et Sid’ Ahmed Ould Mohamed.

Mokhtar Ould Dahi a été nommé ministre de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, alors que le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a été confié à Mohamed El Hacen Ould Boukhreiss en remplacement de Sid Ahmed Ould Mohamed, nommé à la tête du département de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire.

En vertu de ce remaniement, Dy Ould Zein s’est vu confier le ministère des Pêches et de l’Economie maritime en remplacement de Sidina Ould Sidi Mohamed Ould Ahmed Ely, qui a été porté à la tête du ministère de l’Agriculture.

Le nouveau gouvernement a vu la création de nouveaux portefeuilles ministériels, dont celui chargé de la Transformation numérique de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration, géré par Abdel Aziz Ould Dahi, qui occupait le poste du ministre de la pêche.

Il s’agit du troisième remaniement ministériel depuis l’élection du président Mohamed Ould Ghazouani en août 2019.