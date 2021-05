Enfants maltraités: Mekkil’ et Al Karam lancent le projet-pilote “Jamais sans mon alarme”

Lancée à Marrakech le 4 juin à l’occasion de la Journée Internationale des enfants victimes de maltraitance, les deux ONG ont pour objectif de “prévenir la violence à l’encontre des enfants en se concentrant sur l’amont, pour tenter de dissuader le passage à l’acte”.

Ce projet-pilote consiste à équiper chaque enfant d’une alarme de poche d’autodéfense, souligne un communiqué conjoint, indiquant que “nul doute qu’un tel dispositif peut épargner des traumatismes et même sauver des vies”.

“En cas d’agression, les enfants pourront déclencher une sirène de 120 décibels, une alarme très puissante pour attirer l’attention aux alentours, pour effrayer l’agresseur et le faire fuir par crainte d’être repéré”, explique-t-on.

Et de relever qu’à terme, l’existence de cette alarme de protection personnelle pourrait dissuader l’attaquant potentiel de passer à l’acte.

La première phase-test de l’opération “Jamais sans mon alarme” bénéficiera à 700 jeunes de la région de Marrakech (Marrakech-Safi), font savoir les deux ONGs, précisant que les premiers bénéficiaires seront les enfants internes et externes de l’ONG “Al Karam”, des enfants d’écoles primaires et des jeunes des “Maisons de l’étudiant”.

Le milieu scolaire est un lieu propice où la violence sévit aussi, là où le cadre permet de mieux sensibiliser et éduquer les enfants face aux actes de violences et à leurs conséquences, poursuit la même source.

La distribution des premières alarmes d’auto-défense se déroulera du 1er au 4 Juin prochain et sera accompagnée d’un programme d’approche de prévention de la violence à l’école et dans les lieux publics, selon le communiqué.

L’objectif de l’opération “Jamais sans mon alarme” est de montrer qu’un tel dispositif est efficace et d’inciter à construire une chaîne de solidarité entre les ONG et la société civile pour répliquer l’opération à l’échelle nationale, en sorte que tous les enfants (voire aussi les personnes âgées) puissent être équipés, notent les ONG qui œuvrent en faveur de protection de l’enfance .

La violence faite aux enfants est l’un des fléaux les plus répandus dans le monde et demeure une réalité quotidienne, relève le communiqué.

Selon l’OMS, un milliard d’enfants (âgés de 2 à 17 ans) ont subi des actes de violence en 2018, avec des répercussions dévastatrices sur leur santé et leur équilibre mental comme sur la société toute entière, rappellent les deux ONG Mekkil’ et Al Karam.