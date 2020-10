Vidéo de Témoignage de Mohamed Rahmoun, passager du ferry GNV interdit d’accoster à Sète

Un ferry de la compagnie italienne GNV, parti vendredi à minuit de Nador et qui devait accoster au port de Sète, dimanche 11 octobre à 11 heures du matin, a été interdit d’accès au port sétois.

Atlasinfo a contacté dans la nuit de samedi à dimanche des passagers du ferry détourné sur le port de Gênes, on a pu constater leur désarroi et leur colère.

“Ce samedi à 18 heures, le commandant de bord nous a informé par haut-parleur que la France refuse au ferry d’accoster au port de Sète sans aucune autre explication et que nous allons être détournés sur le port de Gênes. Les passagers disposent tous d’un test PCR négatif. On préfère retourner à Nador que débarquer en Italie. La majorité d’entre nous réside en France“, a déclaré à Atlasinfo, M. Mohamed Rahmoun, PDG de New Century film, qui se trouve à bord du ferry.