USA : une Afro-américaine nommée par Biden à la Cour Suprême, une première

Le président américain, Joe Biden a nommé, vendredi, la juge Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême, devenant la première Afro-américaine à siéger à la plus haute magistrature des Etats-Unis, une fois confirmée par le Sénat.

“La juge Jackson est à la fois une candidate historique et exceptionnellement qualifiée, et le Sénat devrait aller de l’avant avec une audition et une confirmation équitable et opportune”, a indiqué la Maison Blanche dans son communiqué.