Le Colloque d’Abidjan pour la promotion des valeurs de paix et de dialogue entre les religions

Ils ont aussi préconisé la mise en place des écoles et des institutions multiconfessionnelles, de niveau primaire, secondaire et supérieur, selon les règlementations en vigueur, comme les instituts de théologie comparés, musulmans et chrétiens pour mener les croyants à être au même niveau de connaissance et de compréhension de leurs religions.

De même, ils ont proposé la création de points focaux de veille et de dialogue dans les quartiers pour que les conflits soient évités ou désamorcés (création de clubs de jeunes, de femmes, etc.), tout en jugeant important de réfléchir sur le contenu d’une culture de tolérance et à la mise en place des dispositifs d’appui et d’accompagnement des méthodes pour asseoir cette vertu cardinale parmi les êtres humains.

La proposition d’une série d’émissions radio/télé/web, sous le thème «Eduquer au dialogue dans les médias», l’encouragement des rencontres inter-religieuses (colloques, conférences) susceptibles d’améliorer la compréhension mutuelle des chrétiens et des musulmans, en su du renforcement de la collaboration entre les acteurs religieux chrétiens et musulmans pour la paix en Côte d’Ivoire et en Afrique, figurent également parmi les recommandations.

Les conférenciers ont, par ailleurs, appelé à la conjugaison des efforts pour développer des programmes de formation des cadres religieux chrétiens et musulmans en vue d’élargir le périmètre d’échange et de rencontre entre les acteurs de différentes confessions, et à œuvrer à la mise en place d’un Comité d’Ethique et de Valeurs entre les religions pour éviter les tensions religieuses, prévenir les conflits, et contribuer plus efficacement à un dialogue fructueux.

Ils ont enfin mis l’accent sur la possibilité de création d’un cadre de concertation entre les acteurs religieux et les pouvoirs publics, ayant pour objectif d’assurer une implication des acteurs religieux dans la lutte contre le fléau de la radicalisation.

Placé sous le thème ’’Le Message éternel des Religions’’, le colloque international sur le Dialogue interreligieux a rassemblé des chercheurs et experts de tous les horizons africains de confession musulmane et chrétienne.

Il a connu la présence de plus de 600 participants parmi lesquels figurent des personnalités de notoriété nationale ivoirienne et internationale, dont les présidents et membres des 34 sections de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains.

Le colloque, marqué par l’Adoption de la ‘’Déclaration d’Abidjan’’, a été ponctué par plusieurs interventions traitant de cinq thématiques, à savoir “la famille et l’école”, “la société civile ivoirienne et africaine”, “la formation et la sensibilisation des cadres religieux”, “religions, communication et prédication” et “pouvoirs publics et acteurs religieux face au phénomène de la radicalisation et de l’extrémisme religieux violent”.