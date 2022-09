USA : la secrétaire au Trésor met en garde contre le risque d’une récession et d’une hausse des prix de l’essence

Il y a un “risque” que les prix de l’essence aux États-Unis augmentent à nouveau plus tard cette année, alors que les craintes grandissent quant à la possibilité que les portefeuilles des Américains soient mis à rude épreuve par une flambée des prix similaire à celle observée cet été, a déclaré la responsable à la chaîne CNN.

C’est pour cette raison que “nous travaillons pour le plafonnement des prix”, a-t-elle ajouté.

“Cet hiver, l’Union européenne cessera d’acheter du pétrole russe….et il est possible que cela provoque une hausse des prix du pétrole”, a-t-elle ajouté.

Les propos de la secrétaire au Trésor pourraient contribuer à alimenter les craintes que les prix de l’essence ne grimpent à nouveau après avoir commencé à baisser le mois dernier.

Yellen a estimé que la Réserve Fédérale (Fed) est capable de déterminer la meilleure façon d’éviter une récession économique, reconnaissant toutefois qu’il y a un risque de récession du fait du resserrement par la Fed de sa politique monétaire pour juguler l’inflation.

“Nous constatons un certain ralentissement de la croissance, mais c’est naturel”, a-t-elle ajouté.

Elle a ajouté que malgré la hausse des prix des produits alimentaires et de l’énergie, “nous avons un bon marché de travail solide, et je pense qu’il est possible de le maintenir”.

Afin de juguler une inflation élevée, la Fed a augmenté les taux d’intérêt quatre fois jusqu’à présent en 2022 et devrait encore augmenter les taux cette année.