La Communauté de l’Afrique de l’Est et la RDC signent un accord pour le déploiement d’une force régionale conjointe

Un communiqué publié vendredi soir par l’EAC basé à Arusha, Tanzanie, et relayé par des médias, indique que l’accord a été signé par le secrétaire général de l’EAC, Peter Mathuki, et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula Apala Pen’Apala, en présence du président de la RDC, Félix Tshisekedi, à Kinshasa.

M. Mathuki a déclaré à cette occasion que l’accord appuyait la mise en œuvre de la décision du 22e sommet des chefs d’Etat de l’EAC de déployer une force régionale conjointe pour combattre les forces négatives en RDC.

“L’accord envisage un déploiement initial de la force régionale conjointe de l’EAC pour une période de six mois, après quoi le déploiement sera évalué”, a affirmé M. Mathuki.

De son côté, le président Tshisekedi a remercié l’EAC pour le déploiement de la force régionale conjointe, relevant que l’instabilité dans son pays durait depuis plus de deux décennies.

“Mon souhait le plus cher est que la force régionale réussisse et permette au pays de se retourner et de se concentrer sur la croissance économique et sociale du pays qui la verra se transformer et briller devant le monde”, a dit M. Tshisekedi.