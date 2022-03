USA: Biden avertit le secteur privé de “cyberattaques potentielles” de la part de la Russie

Dans un communiqué de la Maison Blanche, le président Biden a exhorté le secteur privé aux Etats-unis à “renforcer immédiatement ses cyberdéfenses”.

“Vous avez le pouvoir, la capacité et la responsabilité de renforcer la cybersécurité et la résilience des services et technologies essentiels dont dépendent les Américains”, a martelé M. Biden.

De son côté, Anne Neuberger, la conseillère adjointe de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, chargée de la cybernétique et des technologies émergentes, a révélé lundi que les services de renseignement américains ont constaté une certaine “activité préparatoire” de la part de la Russie.

“Il n’y a aucune preuve d’une cyberattaque spécifique que nous anticipons”, a-t-elle déclaré lors du point de presse quotidien de la Maison Blanche. “Il y a une certaine activité préparatoire que nous voyons et c’est ce que nous avons partagé dans un contexte classifié avec les entreprises qui, selon nous, pourraient être affectées”, a-t-elle dit.

La semaine dernière, les agences fédérales ont réuni plus d’une centaine d’entreprises pour les informer des cyber-menaces potentielles et leur fournir une assistance pratique.