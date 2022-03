Maroc/Énergie électrique: la production progresse de 3,4% en janvier 2022 (DEPF)

La production de l’énergie électrique s’est accrue de 3,4% au terme du premier mois de 2022, après une hausse de 1,8% un an auparavant, selon la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des finances.

Cette amélioration s’explique par le renforcement de la production de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE) de 23,7% (après -12,2%) et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 12,9% (après +12,6%), atténué par la baisse de la production privée de 2,4% (après +5,6%), précise la DEPF dans sa note de conjoncture de mars 2022.