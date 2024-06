UE : la Commission propose un budget de près de 200 milliards d’euros pour 2025

Ce budget sera complété par une enveloppe estimée à 72 milliards d’euros pour les décaissements au titre du plan de relance européen “NextGenerationEU”, indique l’Exécutif européen dans un communiqué, notant que le budget 2025 aidera l’UE à respecter ses priorités politiques, tout en intégrant les modifications convenues lors de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) en février 2024.

Le projet de budget pour 2025 oriente les fonds vers les secteurs où “ils peuvent produire les effets les plus positifs et selon les besoins des États membres de l’UE et de nos partenaires du monde entier, afin de rendre l’Europe plus résiliente et mieux préparée pour l’avenir au bénéfice des citoyens et des entreprises de l’UE”, affirme la Commission.

Selon Bruxelles, cet objectif sera atteint en favorisant les transitions écologique et numérique, en créant des emplois et en renforçant l’autonomie stratégique de l’Europe et son rôle à l’échelle mondiale.

Le budget annuel pour 2025 devra être formellement adopté par l’autorité budgétaire de l’UE avant la fin de l’année.