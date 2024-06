Énergie renouvelable: l’Émirati Masdar et Terna Energy scellent un accord de 2,4 milliards d’euros

Cette transaction valorise Terna Energy à 2,4 milliards d’euros, avec une valeur d’entreprise de 3,2 milliards d’euros, marquant la plus grande transaction dans le secteur de l’énergie à la Bourse d’Athènes et l’une des plus importantes en Europe.

Après cette transaction, Masdar lancera une offre publique d’achat pour acquérir toutes les actions restantes, visant ainsi à détenir 100% de la société, selon l’agence de presse émiratie WAM.

Cet accord devrait permettre des investissements importants en Grèce et dans d’autres pays européens et aidera Terna Energy à contribuer au plan national grec pour l’énergie et le climat (NECP) et à l’objectif de l’Union européenne de parvenir à une consommation nette nulle d’ici 2050.

Le président de Masdar et président de la COP28, Sultan bin Ahmed Al Jaber, cité par WAM, a indiqué que cet investissement marque une étape importante dans la stratégie de Masdar visant à étendre son portefeuille à 100 GW d’énergie propre d’ici 2030, notant qu’il reflète l’engagement des Émirats arabes unis envers la Grèce et le développement de l’énergie propre en Europe.

De son côté, Georgios Peristeris, PDG de Gek Terna et président de Terna Energy a souligné que cet accord marque le début d’une nouvelle ère de croissance pour le groupe et un vote de confiance pour la Grèce. Terna Energy a été fondée en 1997 pour être une plateforme européenne leader des énergies propres. Elle a œuvré tout au long de 25 ans à développer des projets innovants et durables.