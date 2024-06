Le président russe souligne l’importance des relations stratégiques avec le Vietnam

« Je voudrais souligner que la Russie attache une grande importance aux questions liées au renforcement des relations stratégiques globales russo-vietnamiennes, traditionnellement amicales, ainsi qu’aux relations de partenariat stratégique », a indiqué M. Poutine lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue vietnamien Tô Lâm.

Ces relations continuent de se développer progressivement dans un esprit d’égalité, de respect et de considération mutuels, a poursuivi M. Poutine dans des déclarations relayées par le Kremlin à l’issue d’entretiens avec le président du Vietnam.

Ces échanges ont porté sur les domaines clés de la coopération bilatérale et les questions internationales et régionales les plus urgentes, a indiqué le chef d’Etat russe, ajoutant qu’une attention particulière a été accordée au commerce bilatéral et aux investissements.

Il a, dans ce sens, souligné l’importance de renforcer les transactions en monnaies nationales et de construire des canaux durables de crédit et de coopération bancaire entre les deux pays.

Par ailleurs, il existe de “bonnes perspectives de coopération” dans le domaine des énergies, a poursuivi le chef d’Etat russe, citant un projet conjoint pour la construction d’une centrale éolienne offshore d’une capacité de 1.000 mégawatts dans la province de Binh Thuan.

M. Poutine a aussi noté les opportunités de coopération bilatérale dans les domaines du nucléaire civil, de l’agriculture, de la culture et du tourisme, faisant état d’une convergence de vues entre Moscou et Hanoï concernant la primauté du droit international, la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

Lors de l’examen de la situation dans la région Asie-Pacifique, un intérêt mutuel a été exprimé en faveur de la construction d’une architecture de sécurité fiable et adéquate dans la région Asie-Pacifique, fondée sur les principes du non-recours à la force et du règlement pacifique des différends, a-t-il encore dit.