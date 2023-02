Tunisie : manifestations culturelles en hommage à l’exploit des Lions de l’Atlas au mondial du Qatar

Initiées sous le signe “Le Maroc, notre joie”, ces manifestations ont été ponctuées par une soirée musicale, au cours de laquelle la chanteuse marocaine Nadia Khaless a présenté au public une compilation des plus belles chansons tunisiennes et marocaines.

Dès l’entrée en scène, le courant est passé entre Ouafae Khaless et son public tunisien qui reprenait en chœur des reprises de classiques des maîtres de la chanson marocaine, dont “Yak Ajerhi” de la diva Naima Samih, “Marsoul Al Hob” de Abdelouahab Doukkali, “Atchana” de Bahija Idriss et “Lalla Fatima” de Hamid Zaher, ainsi que de celle tunisienne tels que “Ki Jitina” et Asl Zine fil Aynine” de Mohamed Jammoussi, “Howa Al Asmar Sbab Daya” de Naima et “Qalouli Jay” de Nabila Karouali.

La soirée comprenait également des représentations artistiques exécutées par l’ensemble “Nar Mchaheb”, qui a interprété avec brio un certain nombre de chansons des répertoires des groupes “Mchaheb” et “Nass El Ghiwane”.

Ce spectacle a permis au grand public présent de goûter au plaisir et aux rythmes de la musique populaire marocaine dans ses différentes facettes.

Lors de ce concert, la troupe marocaine a su emporter l’assistance dans un voyage magique à travers le temps pour la découverte de cette musique et envoûter l’assistance en interprétant de célèbres morceaux du répertoire riche et diversifié de ces troupes.

Lors de ces journées, hautes en couleurs, les costumes traditionnels marocains ont été également à l’honneur lors d’un défilé de mode.

La gastronomie marocaine, riche en saveurs et en couleurs, a été aussi à l’honneur lors de ces journées, initiées par l’Association des ressortissants marocains en Tunisie (ARMAT) et l’association tunisienne “ABWEB”.

La cuisine marocaine, qui a séduit un public en quête de nouveaux goûts et de nouvelles sensations, a été l’objet d’éloges lors de cette rencontre.

Ces journées ont été de même l’occasion pour honorer le cinéma marocain à travers une projection du film “le pain nu” de Rachid Benhadj, suivi d’un débat animé par l’écrivain tunisien Noureddine Fellah.

Elles ont, également, été marquées par une exposition de l’artisanat marocain et une table ronde sur le rôle du football et son impact sur la société.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Association des ressortissants marocains en Tunisie, Abdeljalil Tozy Ben Abdelkader, a indiqué que la manifestation “Le Maroc, notre joie”, vise à rendre un vibrant hommage aux “Lions de l’Atlas” qui ont honoré le Grand Maghreb, l’Afrique et le monde arabe, grâce à un parcours des plus exceptionnelles durant la Coupe du Monde de Qatar 2022, marquée par une qualification historique aux demi-finales.

Il a rappelé que les exploits de l’équipe nationale ont été célébrés par les Tunisiens qui sont sortis par milliers dans la rue pour fêter ses victoires historiques.

Pour sa part, le président de l’Association “Abweb”, Wassim Sellami s’est déclaré “satisfait” de l’organisation de cette manifestation en l’honneur de l’équipe nationale marocaine qui a réussi à unir le Maghreb arabe, les Africains et les Arabes, le temps d’un mondial.