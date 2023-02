Tunisie : Kais Saied appelle à des “mesures urgentes” face à l’afflux des migrants subsahariens

Cité dans un communiqué de la présidence tunisienne, Saied qui présidait une réunion du Conseil de la sécurité nationale, a relevé que cette situation est “loin d’être normale”, d’autant plus que les foules de migrants irréguliers en provenance d’Afrique subsaharienne continuent d’affluer vers la Tunisie.

Il a appelé les autorités à agir “à tous les niveaux, diplomatiques sécuritaires et militaires” pour faire face à cette immigration et à “une application stricte de la loi sur le statut des étrangers en Tunisie et sur le franchissement illégal des frontières”.

A ce titre, le chef de l’Etat tunisien a appelé à une mobilisation tous azimuts, plaidant en faveur d’une action diplomatique, sécuritaire et militaire assortie d'”une application stricte et vigoureuse de la loi régissant le statut des étrangers en Tunisie”.

Face à une large campagne d’incitation contre la communauté subsaharienne, une vingtaine d’associations et organisations tunisiennes et internationales actives en Tunisie ont dénoncé, récemment, les violations des droits de l’Homme dont sont victimes les migrants originaires d’Afrique subsaharienne en Tunisie.

Dans un communiqué conjoint relayé par les médias locaux, ces ONG ont appelé les autorités tunisiennes à lutter contre les discours de haine, la discrimination et le racisme envers cette catégorie, ainsi qu’à intervenir en cas d’urgence pour garantir la dignité et les droits des migrants.

La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 km de l’île italienne de Lampedusa, enregistre très régulièrement des tentatives de départ de migrants, en grande partie des subsahariens, vers l’Italie.