Tennis : recordman des titres en Grand Chelem, Novak Djokovic continue d’écrire l’histoire

Avec 23 majeurs, “Nole” devance désormais l’Espagnol Rafael Nadal (22 titres), grand absent de l’édition 2023 du tournoi parisien, au palmarès des joueurs les plus titrés en Grand Chelem, pour trôner seul au sommet du tennis masculin.

Alors que les années passent et que ses rivaux historiques désertent les courts, Djokovic (36 ans), lui, garde la même faim de gagner toujours plus et d’entrer définitivement dans la légende du sport.

Avec 10 Open d’Australie, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon et 3 US Open, le Serbe continue d’affoler les compteurs et d’impressionner par son niveau de jeu, son physique, et surtout ses capacités mentales hors normes qui font de lui un champion unique dans l’histoire du tennis.

Son immense expérience en Grand Chelem et l’aura qu’il dégage sur le court, intimidant presque ses adversaires, ont été encore une fois ses principales armes pour remporter ce 23è titre du Grand Chelem tant convoité.

Même s’il a été malmené par moments dans certains matches et n’a pas toujours joué son meilleur tennis, il a toujours fini par l’emporter, donnant une impression d’invincibilité et se montrant toujours implacable.

En difficulté face à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina au 3ème tour, il a su hausser son niveau de jeu dans les moments importants, notamment dans les tie-breaks, un exercice où il excelle particulièrement, pour gagner en 3 sets.

En quart, contre le Russe Karen Khachanov, il a perdu le 1er set, mais ne s’est jamais affolé, gardant son flegme légendaire pour donner enfin le coup de grâce à sa victime en quatre sets.

En demie, où l’attendait de pied ferme le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz, qui était le favori des bookmakers pour la victoire finale aux Internationaux de France, Djokovic a fait forte impression dans ce choc générationnel face à un joueur de 16 ans son cadet.

Ayant à cœur de prouver qu’il était trop tôt pour lui de passer le flambeau à la nouvelle génération, il a poussé Alcaraz dans ses derniers retranchements, gagnant par K.O le combat physique face à l’Espagnol.

Très solide et parfaitement concentré, le Serbe a sorti son meilleur match de la quinzaine “au bon moment”, comme il l’a affirmé pour rallier la finale, sa 34ème en Grand Chelem, un record absolu.

A un seul pas de la gloire, “Nole”, seul rescapé du “Big Three” dans ce Grand Chelem parisien après la retraite de Roger Federer, et l’absence prolongée de Rafael Nadal pour blessure, ne pouvait pas laisser passer une si belle occasion de glaner son 23è titre majeur, surtout face au Norvégien Casper Ruud, un novice en comparaison avec Djokovic dans ce genre de matches à grand enjeu.

Ruud n’a pas démérité dans cette finale, sa 3ème en Grand Chelem, mais il n’a rien pu faire pour empêcher le grand Djokovic d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire de la balle jaune.

Vainqueur en trois sets, le Serbe a montré encore une fois qu’il est unique lorsqu’il s’agit de faire face à la pression et au poids de l’histoire.

Très solide physiquement et mentalement, il a fini par écœurer Ruud qui n’a pas encore de grand titre à son actif, pour se frayer un chemin vers la gloire.

Pour Djokovic, l’appétit vient en mangeant. Malgré l’âge, pas question pour lui de laisser les jeunes stars du tennis lui voler la vedette.

Après le record de titres en Grand chelem, il ne compte certainement pas s’arrêter en si bon chemin et a désormais d’autres objectifs comme la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ou encore le Grand chelem calendaire, qui consiste à remporter, la même année, les quatre tournois majeurs. Un exploit immense que seuls l’Américain Donald Budge et l’Australien Rod Laver ont été capables d’aller chercher et que le Serbe a été à deux doigts de réaliser en 2021, mais a perdu en finale de l’US Open face au Russe Daniil Medvedev.

Lauréat de l’Open d’Australie et de Roland Garros en 2023, le Grand Chelem calendaire semble plus que jamais à la portée de ce grand champion qui est encore plus fort lorsque les défis sont d’envergure et plus motivé dans l’adversité. Par ailleurs, l’interdiction de voyage qui lui était imposée à cause de son statut de non-vacciné contre le Covid dans certains pays comme l’Australie et les Etats-Unis est désormais levée, laissant à “Nole” le champs libre pour continuer à briller dans les différents courts du monde et chasser de nouveaux recordshistoriques.