Tempêtes aux Etats-Unis: le bilan grimpe à 15 morts

Un précédent bilan faisait état de six morts dans les États du Texas et de l’Arkansas.

Les conditions météorologiques extrêmes ont provoqué des pannes de courant et contraint les habitants de plusieurs régions dans le centre des États-Unis à quitter leurs foyers.

Plus de 100 millions de personnes dans de vastes régions du pays sont menacées dimanche par de grosses grêles, des vents destructeurs et de violentes tornades, notamment dans le centre du Mississippi, l’Ohio et le Tennessee, selon les services météorologiques américains.

Les tempêtes risquent aussi de perturber les vols aériens, selon la même source.