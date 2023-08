Tanger : lancement du programme de la 14è édition des colonies de vacances au profit des enfants maqdessis

Le programme de cette édition a commencé par une session de prise de connaissance, qui s’est déroulée en présence du directeur chargé de la gestion de l’Agence de Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, et a été marqué par l’annonce des groupes thématiques pour diffuser les valeurs d'”unité et de solidarité”, et la formation de l’équipe “média et communication” pour accompagner le programme quotidien de la colonie, qui porte cette année le nom de “la Marche Verte”.

Lors de cette rencontre, les encadrants ont été répartis en équipes pour évaluer la performance quotidienne des participants et couronner la meilleure “participation propre”, la meilleure “performance artistique et sportive” et la meilleure “initiative créative” dans les domaines de la nouvelle, la peinture et la photographie, à la fin de cette édition.

Cette journée a été marquée par une séance de natation pour permettre aux enfants participants de se détendre, après un long trajet de Jérusalem à Casablanca en avion, puis à Tanger via “Al Boraq”.

Les enfants maqdessis ont exprimé, chacun à sa manière, leur reconnaissance pour ce geste gracieux du Roi Mohammed VI envers cinquante enfants d’Al-Qods avec cinq encadrants, visant à leur permettre de se rendre au Maroc, visiter ses différentes villes et campagnes, ainsi que ses monuments historiques et culturels, et découvrir les modes de vie de ses habitants, leurs coutumes et traditions.

Une cérémonie d’accueil a été organisée, jeudi à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, en l’honneur des enfants maqdessis bénéficiaires de cette édition, organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.

Cette édition prévoit un programme riche qui comprend un important espace de jeu, de divertissement et de loisirs, avec des voyages touristiques et éducatifs à même de permettre aux enfants d’Al-Qods de découvrir l’histoire et la géographie du Royaume du Maroc, son authenticité et sa profondeur culturelle.

Au programme figurent également des compétitions artistiques et sportives parallèlement au programme quotidien, qui comprend des visites de connaissance et d’échange avec les enfants marocains participant aux colonies de vacances organisées durant cette période dans la forêt diplomatique de Tanger, dans le cadre du Programme national du camping.

Les enfants d’Al-Qods participeront également aux fêtes nationales du Maroc, à travers la présentation de performances artistiques du folklore palestinien, en plus d’une chanson spéciale à l’occasion de la Fête de la Jeunesse intitulée “Le meilleur Royaume”, en signe de reconnaissance et de gratitude de la part de ces enfants et de leurs familles au Roi Mohammed VI, et au peuple marocain.