Sommet de la SADC en Angola: sept chefs d’État confirment leur participation

Outre le Président angolais, João Lourenço, qui assumera la présidence tournante de la SADC pour un an, sept autres chefs d’État prendront part au Sommet, à savoir MM. Hage Geingob (Namibie), Félix Tshisekedi (République démocratique du Congo), Hakainde Hichilema (Zambie), Lazarus Chakwera (Malawi), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud), Filipe Nyusi (Mozambique) et Mokgweetsi Masisi (Botswana), a déclaré M. Salvador dans un point de presse.

Il a précisé que lors de ce conclave, qui se tiendra sous le signe «Capital humain et financier: les principaux facteurs d’industrialisation durable dans la région de la SADC», la délégation du Lesotho sera conduite par son Premier ministre, tandis que celle des Seychelles sera menée par le Vice-président.

Par ailleurs, le responsable a noté que tous les pays membres de la communauté prendront part au sommet, à l’exception des Comores et de Madagascar qui n’ont pas procédé au paiement des quotes-parts annuelles.

Une réunion du Conseil des ministres de la SADC est prévue ce dimanche en vue de la préparation de l’ordre du jour des chefs d’État et de gouvernement.

Le Sommet ordinaire de la SADC se tient chaque année et réunit les dirigeants de ses 16 États membres, à savoir l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l’Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

Les chefs d’organismes continentaux et régionaux y assistent également en tant qu’observateurs.

La SADC est une organisation régionale qui a été fondée en 1980 et dont le siège est à Gaborone, au Botswana. Son objectif est de promouvoir le développement économique et la coopération en matière de politique et de sécurité dans les pays d’Afrique australe.