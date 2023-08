Le Pakistan désigne un nouveau Premier ministre par intérim

“Nous avons d’abord convenu que quel que soit le Premier ministre, il devrait être issu d’une plus petite province, de manière à ce que les revendications des plus petites provinces soient traitées”, a indiqué Raja Riaz Ahmad suite à une réunion avec le Premier ministre sortant, Shehbaz Sharif.

Mercredi 9 août, le président de la république du Pakistan a dissous le gouvernement et le Parlement, et en vertu de la loi, des élections devraient être tenues dans les 90 jours. Toutefois, des retards pourraient subvenir, la commission électorale ayant, selon le gouvernement, besoin de plus de temps pour redessiner les circonscriptions.

Le cas échéant, les élections devraient être organisées sans l’ancien Premier ministre Imran Khan, récemment reconnu coupable de corruption et condamné à trois ans de prison.