La politique migratoire du Maroc est basée sur une approche des droits de l’Homme (Al Ain Al-Ikhbaria)

Dans un article intitulé “Immigration et asile…Le leadership marocain basé sur l’Homme”, le site mentionne que la stratégie migratoire du Royaume repose sur de nombreux objectifs globaux et intégrés, découlant de la nécessité de respecter les droits de l’Homme tout en gérant le flux des immigrés et facilitant leur intégration dans la société, dans le respect des lois régissant ce processus.

La proximité géographique avec l’Europe et la stabilité politique et économique ont placé le Maroc au cœur des questions migratoires et d’asile, aux niveaux international et régional, relève la publication.

Et de noter que le Royaume a géré la question migratoire, conformément aux Hautes Orientations Royales, à travers une stratégie nationale globale, ayant prouvé son efficacité et sans cesse saluée aux niveaux international et arabe.

Citant l’expert en relations internationales, Hassan Balwan, le site affirme que la capacité du Royaume du Maroc dans la gestion du dossier de la migration et d’asile “est le fruit d’une accumulation d’expertises et d’expériences”.

L’expert ajoute que cette expérience est principalement incarnée dans la Stratégie nationale d’immigration et d’asile, élaborée depuis 2013, soulignant que cette Stratégie est née d’une Vision Royale solide dans la gestion de ce dossier.

Il a souligné que les Hautes Orientations Royales portent principalement sur la nécessité de développer une politique migratoire globale, selon une approche humaine respectant les obligations internationales, notant que les premiers fruits de cette stratégie sont le lancement d’un processus sans précédent de régularisation des conditions de milliers d’immigrants et de demandeurs d’asile dans le pays.

M. Balwan a expliqué que la stratégie couvre de nombreux domaines fondamentaux de la vie humaine, notamment l’éducation et la culture, tout en veillant à permettre aux immigrés et à leurs enfants de s’intégrer dans le système éducatif marocain et de bénéficier d’une formation en langues et culture marocaines. Il a ajouté que la stratégie marocaine vise également à permettre aux immigrés de bénéficier de programmes sportifs, en plus de fournir les meilleurs services de santé en garantissant leur accès aux soins, que ce soit dans les hôpitaux publics ou privés gérés par l’Etat.

Au niveau de l’Habitat, la stratégie stipule la nécessité d’encourager le droit des immigrés au logement dans le cadre des conditions légales, de leur permettre de bénéficier d’une assistance sociale, humanitaire et juridique, ainsi que de programmes de solidarité et de développement social, tout en facilitant leur accès à la formation professionnelle et au marché du travail.

L’expert en relations internationales a, néanmoins, souligné que le Royaume du Maroc s’oppose strictement à la tentative d’utiliser ses territoires comme moyen de passage illégal vers l’Europe.

“Le Maroc a fait preuve d’une grande efficacité dans la lutte contre les tentatives d’immigration irrégulière, “malgré l’absence du soutien nécessaire de ses partenaires”, d’une part, et des ressources limitées, d’autre part”, conclut-il.