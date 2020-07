Tanger à l’heure du 1er festival digital Africa Taba’Talent

Initié par l’association Tabadoul, située à Tanger, cet événement, qui se tient les 25 et 26 juillet, vise à mettre à l’honneur les performances en musique, danse et chant, des artistes résidents et des gagnants des opens mics et battle de danse de Tabadoul, ainsi qu’à promouvoir les valeurs de tolérance, de vivre ensemble et de diversité culturelle.

“Le festival devait se tenir en plein air sur la nouvelle Marina de Tanger, mais étant donné la situation mondiale liée au Covid- 19 nous avons décidé d’adapter le festival à la situation sanitaire du Maroc, en proposant une édition entièrement digitale et gratuite sur notre site et nos réseaux sociaux”, a expliqué la présidente de l’association Tabadoul, Silvia Coarelli, ajoutant que “ne pas réaliser cette édition 2020 aurait voulu dire renoncer à la construction de ce rêve”.

L’objectif général de ses activités est de soutenir la mise en oeuvre de projets visant à favoriser l’inclusion, l’autonomisation et la cohésion sociale entre les jeunes marocains et migrants étrangers en situation difficile à Tanger, en utilisant le vecteur de la culture et de l’art.

Des workshops en break dance, graffiti et parkour, organisés par des jeunes marocains, des migrants et des participants de Tabadoul, figurent aussi au menu de cette édition, outre des projections de documentaires à thématiques engagées et le making-off sur le projet Africa Taba’Talent. Concernant les concerts et spectacles au programme de cette édition, ils sont partagés en plusieurs sections, dont les musiques originelles, les musiques Covers, les danses solo, les danses collectives et les rencontres artistiques, qui sont animées par plusieurs artistes, dont Yasmine Jhabli, Tofangui Wilfried Coulibaly, Ossama Eliane Jaelle Coulibaly, Jean Eudes Aka, Naomie Anne Metushelah coulibaly, Anass Tsouli, Saoussan Kotbi, Yasmine Chakir, Abdelmounim Mensouri, Imad Ben Rkia, Sophie Christelle Guei, Najlae Boujemaa, Sophie Christelle Guei et Tchuppo Laudrice.

A l’affiche aussi des expositions réalisées par les bénéficiaires du projet sous la direction d’artiste affirmés. Parmi elles figurent les expositions “Roboteca” et “Cartes postales”, qui sont le résultat d’ateliers menés auprès des jeunes talents visuels de Tabadoul lors des neuf derniers mois.

Le Centre culturel Tabadoul, après 7 ans d’activités, s’est imposé comme scène musicale locale indépendante à Tanger. Il est ouvert aux artistes engagés du monde entier qui veulent se produire à Tanger.

Cette proximité permet aux jeunes de voyager : avec une mobilité réduite voire quasi nulle, le monde vient à eux ! Il amène des professionnels de la gestion culturelle, de la scène musicale, et de la régie technique qui prêtent main forte à Tabadoul dans l’accompagnement professionnel et artistiques des jeunes, explique l’association dans un communiqué. Tabadoul a mis en place une série d’activités de novembre 2019 à juin, dont des Open mics de musique et des battles de danse réguliers avec à la clé une résidence artistique pour les participants, des résidences artistiques en danse, chant et musique, des résidences d’accompagnement et de développement personnel en technique de scène, en graphisme et audiovisuelle, des workshops liés au métier des arts et du spectacle, et aux compétences artistiques, ainsi que des cours de langues de darija et français et des projections- débat.